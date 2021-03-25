لبنان

سرقة الاسلاك الكهربائية...الى الواجهة من جديد

Lebanon 24
25-03-2021 | 15:43
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اقدم مجهولون ليل امس، على سرقة اسلاك كهربائية من شبكة التغذية الرئيسية في خراج قرية "بيت الحوش"، ما تسبب بقطع التيار الكهربائي عن العديد من القرى والبلدات التي تتغذى من هذا الخط.
 
ويشارالى ان سرقة الاسلاك الكهربائية، ظاهرة مستشرية في عكار،  اذ يعمد السارقون على بيع الاسلاك نظرا لارتفاع اسعار النحاس.
وقامت الورش الفنية التابعة لشركة BUS في عكار بمد اسلاك بديلة واعادة التغذية الكهربائية الى طبيعتها.
 
كم طالب الاهالي الاجهزة الامنية المعنية، بمتابعة هذا الملف ،بهدف كشف هذه العصابات ومعاقبة ومحاسبة  افرادها.
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