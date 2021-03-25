لبنان

مشاورات حكومية "مطولة" في اتصال بين الحريري والراعي

Lebanon 24
25-03-2021 | 16:22
A-
A+
Doc-P-806714-637522863695963921.jpg
Doc-P-806714-637522863695963921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "المركزية" بأن "الرئيس المكلّف سعد الحريري اتصل بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي معايدا وتشاورا مطولا في الوضع الحكومي".
مواضيع ذات صلة
الرئيس سعد الحريري يلتقي البطريرك الراعي في بكركي في هذه الأثناء
lebanon 24
25/03/2021 19:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "الجديد": البطريرك الراعي تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجرى النقاش في المستجدات السياسية
lebanon 24
25/03/2021 19:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عون هنأ البطريرك الراعي بعيد البشارة وبذكرى تنصيبه
lebanon 24
25/03/2021 19:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بالبطريرك الراعي لتهنئته لمناسبة عيد البشارة
lebanon 24
25/03/2021 19:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24

سعد الحريري

البطريرك الراعي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:40 | 2021-03-25
19:26 | 2021-03-25
19:24 | 2021-03-25
19:22 | 2021-03-25
19:15 | 2021-03-25
19:12 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website