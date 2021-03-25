لبنان

بيان توضيحي لهارون حول "أزمة الأوكسيجين"

Lebanon 24
25-03-2021 | 16:28
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صدر عن نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون الآتي: تعقيباً على المقابلة التي أجريت معنا على تلفزيون الجديد بتاريخ اليوم يهمّنا توضيح الآتي:
ان شركة "سوال ش.م.ل" هي شركة لبنانية 100% تتعاطى صناعة وتوزيع الاوكسيجين والغازات الطبية الى السوق اللبناني منذ اكثر من 50 سنة، وعند الحاجة تشتري الاوكسيجين وباقي الغازات من سوريا، تركيا، الإمارات واوروبا كما وباقي الشركات عند ازدياد الطلب بسبب جائحة كورونا خصوصاً".
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