لبنان

عون هنأ البطريرك الراعي بعيد البشارة وبذكرى تنصيبه

Lebanon 24
25-03-2021 | 16:33
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اجرى ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي لتهنئته بعيد البشارة وبالذكرى العاشرة لتنصيبه بطريركاً على انطاكيا وسائر المشرق للطائفة المارونية.
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