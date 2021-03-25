عون هنأ البطريرك الراعي بعيد البشارة وبذكرى تنصيبه

اجرى ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي لتهنئته بعيد البشارة وبالذكرى العاشرة لتنصيبه بطريركاً على انطاكيا وسائر المشرق للطائفة المارونية.