اشكال واطلاق نار في المنية

وقع إشكال بين عدد من الأشخاص في منطقة "بحنّين"، في المنية، تطوّر إلى اطلاق نار من سلاح حربي من دون سقوط إصابات.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة أسباب الإشكال.