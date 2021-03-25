الراعي تلقى رسالة تهنئة من البابا فرنسيس بمناسبة ذكرى انتخابه العاشرة

وجّه البابا فرنسيس رسالة تهنئة الى البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانتخابه بطريركًا على كرسي انطاكيا. وقد تلاها السفير البابوي في لبنان المطران جوزف سبيتيري عقب القداس الاحتفالي الذي ترأسه البطريرك في المناسب، في حضور اساقفة الكنيسة المارونية في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي وجاء فيها:"انني وبكل سرور اقدّم لكم التهاني مع تمنياتي الحارة وصلاتي في مناسبة عيد شفيعتكم سيدة البشارة. كما واني اشارككم فرحتكم وفعل شكركم. وأسأل اله الرحمة ان يغدق عليكم من قوته للقيام بمهام ولايتكم الأسقفية في خدمة بطريركيتكم والكنيسة الجامعة ولا سيما في هذه الفترة المريبة التي فرضها الوباء، سائلًا لكم شفاعة وحماية العذراء مريم. فمن عمق قلبي وبعاطفة كبيرة امنحكم البركة الرسولية التي اعطيها بكل محبة لأسرة البطريركية الإنطاكية المارونية."كذلك تلقى البطريرك الراعي رسالة تهنئة من أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان نيافة الكاردينال بياترو بارولين، م جاء فيها:"بمناسبة الإحتفال بعيد شفيعكم، اقدم لكم تمنياتي الأخوية واشرككم في صلواتي على جميع نواياكم."من جهته، وجّه نائب أمين سرّ دولة الفاتيكان للشؤون العامة رئيس الاساقفة المطران ادغار بينا بارّا رسالة تهنئة الى الراعي ، قال فيها:"الى أطيب التمنيات اضم امنياتي الحارة التي اكنّها لكم من خلال صلواتي، واسألكم يا صاحب الغبطة قبول فائق احترامي واخلص مشاعري" .