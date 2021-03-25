أطلق النار عليه... وفرّ الى مكان مجهول

اقدم المدعو "و.د" اعلى إطلاق النار بإتجاه المدعو"خ.د" واصابه في قدميه نتيجة خلاف فوري بين الطرفين في محلة التبانه شارع سوريا - طرابلسوقد نقل المصاب الى المستشفى الحكومي للعلاج، فيما فر مطلق النار الى جهه مجهولة، و حضرت على الفور القوى الامنية الى مكان الحادث وباشرت التحقيق بالموضوع.