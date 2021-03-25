هذا ما نفته ادارة كازينو لبنان



نفت إدارة كازينو لبنان ان يكون الفيديو المزعوم الذي يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تكسير لسيارات بسبب اثار العاصفة حصل في أمام الكازينو او في محيطه.

وأهابت بالجميع توخي الدقة والموضوعية والتأكد من صحة اي خبراو فيديو قبل نشره.