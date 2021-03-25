لبنان

دياب ابرق الى الرئيس الإماراتي ونائبه وولي عهد ابو ظبي معزيا

Lebanon 24
25-03-2021 | 17:37
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أبرق رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان معزيا بوفاة نائب حاكم دبي وزير المال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، متمنيا ل"دولة الإمارات الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة".

كما أبرق دياب إلى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث قدم تعزيته الحارة ل"عائلة الفقيد وللشعب الإماراتي الشقيق بالمصاب الأليم".
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