لبنان

بعد الامطار إستعدوا.. موجة الصقيع تبدأ في هذا الموعد

Lebanon 24
25-03-2021 | 17:57
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دعت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari في بيان، "المزارعين عموما وأصحاب بساتين الأشجار المثمرة، إلى ضرورة التحضر لتشكل الصقيع على ارتفاع 900 متر، وذلك مساء يومي السبت والأحد المقبلين، وإلى وضع مصادر النيران ليلا، عندما تصل درجة الحرارة الى 1، من ناحية الشمال الشرقي للبستان".

ونشرت المصلحة "مجموع الأمطار التي هطلت منذ الاثنين حتى صباح اليوم الخميس في المحطات التابعة لها على امتداد الأراضي اللبنانية، وهي محطة القاع 4 ملم، تل عمارة 37,4 ملم، لبعا 22,1 ملم، صور 10 ملم، الفنار 58 ملم، كفرشخنا 68,6 ملم، العبدة 38,2 ملم، حاصبيا 41 ملم، القليعات 74,8 ملم، بعقلين 51,4 ملم، وزحلة 28,8 ملم".
 
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