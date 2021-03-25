مكتب باسيل ينفي ... و"لبنان24" يوضح

جاءنا بالبريد الالكتروني بيان منسوب إلى المكتب الإعلامي للنائب جبران باسيل، وفيه:"دأب موقعكم في الآونة الاخيرة على استهداف رئيس التيار الوطني الحر بأخبار غير صحيحة ومعلومات مغلوطة وقد نشر اليوم مقالًا بعنوان "جبران عاد إلى عادته القديمة".إن المكتب الإعلامي للنائب باسيل ينفي جملة وتفصيلا ما حمله المقال المذكور ويعتبره استهدافًا للعلاقة المتينة مع غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القائمة على الاحترام والمحبة والصدق. وندعوكم للتحلّي بالمهنية والموضوعية". إنتهى البيان.توضيحيهم موقع "لبنان24" أن يوضح لمن يعنيهم الأمر أنه لا يستهدف أحدًا بالشخصي، لا النائب جبران باسيل ولا غيره، وهو يتعاطي بمهنية وموضوعية مع الجميع من دون إستثناء، وهو على مسافة واحدة من جميع السياسيين.كما نؤكد أن الخبر المشار إليه مستقى من مصادر موثوقة، وهو يتحفظ على نشر إسم الأشخاص المعنيين إحترامًا لموقعهم، لذا إقتضى التوضيح.