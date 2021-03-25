اطلاق نار في المنية... الخلاف على أرض

وقع اشكال في بلدة بحنين - المنية بين شقيقين على خلفية عقار ادى لاطلاق رصاص.وفي التفاصيل ان مصطفى حامد وغسان حامد وهما شقيقين اختلفا على ملكية عقار موروث حيث تطور الاشكال بينهما لقيتم احذهما باحضار بندقية حربية واطلاق النار باتجاه شقيقه من دون التمكن من اصابته.وقد داهمت دورية من الجيش الشقيقين من دون العثور عليهما.