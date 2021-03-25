اطلاق نار وذعر في طرابلس... ماذا جرى؟

شهدت منطقة ابي سمراء في طرابلس اطلاق رصاص كثيف منذ قليل من عدة رشاشات حربية ما اثار الذعر لدى المواطنين وسمع صداها في كامل مدينة طرابلس.



وقد تبين لاحقاً ان موكب زفاف قد اطلق الرصاص في الهواء من عدة رشاشات حربية اثناء تنقل السيارات عند طلعة المنار في ابي سمراء واكملوا سيرهم بالرصاص في الهواء على طول الطريق .