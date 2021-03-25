نقيب أصحاب المستشفيات يوضح... هذه حقيقة الاوكسيجين

أعلن نقيب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون، في بيان توضيحي تعقيبا على المقابلة التي أجريت معه على تلفزيون "الجديد" اليوم، ان شركة "سوال ش.م.ل" هي "شركة لبنانية 100% تتعاطى صناعة وتوزيع الاوكسجين والغازات الطبية الى السوق اللبناني منذ اكثر من 50 سنة، وعند الحاجة تشتري الاوكسجين وباقي الغازات من سوريا، تركيا، الإمارات واوروبا، كما وباقي الشركات، خصوصا عند ازدياد الطلب بسبب جائحة كورونا".