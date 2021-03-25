الحكومة وتشكيلها مدار بحثٍ بين الحريري والراعي في بكركي

زار الرئيس المكلف سعد الحريري، عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الصرح البطريركي في بكركي، يرافقه الوزير السابق الدكتور غطاس خوري، حيث استقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في حضور الوزير السابق سجعان قزي.بعد اللقاء، قال الرئيس الحريري: "لبيت دعوة غبطة البطريرك إلى العشاء، وتشاورنا في الأمور التي تحصل بموضوع الحكومة وتشكيلها. أنتم تعلمون أن زيارة غبطته مهمة بالنسبة إلي، لأني أحرص على الاستماع إلى وجهة نظره، خصوصا في هذه الأيام العصيبة. وإن شاء الله سنستكمل الحديث بعد العشاء".