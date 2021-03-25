عكر تجتمع مع عدد من الوزراء عن بعد... تفعيل حكومة تصريف الأعمال على الطاولة

تعقد وزيرة الدفاع زينة عكر اجتماعا الكترونيا في هذه الاثناء مع الوزراء راوول نعمه، غادة شريم، محمد فهمي، عماد حب الله، فارتينه أوهانيان، ماري كلود نجم، وعباس مرتضى، على ان ينضم لاحقا كل من رمزي مشرفية وحمد حسن وذلك للتشاور في سبل إعادة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة بعد أن رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب هذا الامر.

ولاحقا، نفى المكتب الاعلامي لنائبة رئيس الحكومة هذه الاخبار وأي كلام مزعوم عن "مستجدات التأليف" وعن "إعادة تفعيل عمل الحكومة بعد رفض الرئيس دياب تفعيلها".

والواقع هو انه يتم عقد لقاءات بين الوزراء بشكل دائم للبحث في كيفية تسيير شؤون الناس وتنسيق العمل بين الوزارات وذلك وفقاً لما ينص عليه الدستور وضمن توجه الرئيس دياب وكافة الوزراء.

هذا مع العلم ان الدستور يحمل الوزراء المسؤولية عن اعمالهم ومن البديهيات ان يعمل الوزراء وفق صلاحياتهم بما يخدم لبنان.