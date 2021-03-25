الأحدب عن سجناء رومية: إما محاكمات عادلة سريعة أو انفجار

غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر "تويتر": "السلطة ترتكب مجزرة بحق سجناء رومية. كورونا يفتك بهم، والسلطة تأسرهم دون طبابة ودون حد أدنى من الطعام حتى الارز بات لا يكفيهم، ومن يرفع الصوت منهم يجلد. إن الظلم ظلمات، إما محاكمات عادلة سريعة أو انفجار سريع".