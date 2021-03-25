ظاهرة قناديل البحر على شاطئ صور...ما سببها؟

ظهرت على شاطئ صور الجنوبي مجموعة من قناديل البحر لفظتها الأمواج، ولفت بعض الصيادين إلى أن "هذه الظاهرة ناجمة عن تغيرات الطقس وحرارة مياه البحر من الدافئة الى الباردة، وهذا ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من تقلبات الطقس، وبالتالي إن قناديل البحر تتكيف وتعيش في المياه الدافئة، مما دفعها إلى الهرب إلى الشاطىء هربًا من برودة المياه".