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لبنان
هبة طبية ايطالية لمكافحة كورونا في صور
Lebanon 24
25-03-2021
|
19:52
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تواصل قيادة القطاع الغربي ل "اليونيفيل" حملة "معا ضد كورونا" وعبر جنود حفظ السلام الايطاليين ل ITALBATT، حيث قاموا بتسليم مستلزمات طبية ومعدات الوقاية الشخصية لمواجهة تفشي جائحة كورونا- كوفيد 19 لفائدة مؤسسات الامام الصدر ولكشافة الرسالة في صور، في حضور رئيس اتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق ومدير الابحاث والتطوير الدكتور محمد بسام وعدد من الضباط الايطاليين.
إشارة الى أن دعم مكافحة كوفيد 19 إحدى أولويات القطاع الغربي لليونيفيل، وستساعد المواد التي يتبرع بها "جنود حفظ السلام" بلديات الاتحاد على التعامل مع حالة الطوارئ التي يمثلها الوباء المتفشي في أنحاء البلاد.
وتندرج المبادرة ضمن حملة القطاع الغربي لليونيفيل "معا ضد كورونا"، والتي ستشهد في الأسابيع المقبلة مساهمة جنود حفظ السلام في القطاع الغربي لليونيفيل في مشاريع مختلفة لدعم سكان جنوب لبنان في النضال الصعب ضد الفيروس.
المصدر: الوكالة الوطنية
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