مكتب عكر نفى خبر عقد اجتماع الكتروني لتفعيل حكومة تصريف الأعمال

نفى المكتب الاعلامي لنائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الخبر المتعلق بعقد اجتماع الكتروني لتفعيل حكومة تصريف الاعمال. وقال في بيان: "يتم التداول بأخبار تشير الى ان الوزيرة عكر تعقد اجتماعا الكترونيا للوزراء. لذلك ينفي المكتب الاعلامي لنائبة رئيس الحكومة هذه الاخبار وأي كلام مزعوم عن "مستجدات التأليف" وعن "إعادة تفعيل عمل الحكومة بعد رفض الرئيس دياب تفعيلها". والواقع هو أنه يتم عقد لقاءات بين الوزراء بشكل دائم للبحث في كيفية تسيير شؤون الناس وتنسيق العمل بين الوزارات، وذلك وفقا لما ينص عليه الدستور وضمن توجه الرئيس دياب والوزراء كافة. هذا مع العلم ان الدستور يحمل الوزراء المسؤولية عن أعمالهم ومن البديهيات أن يعمل الوزراء وفق صلاحياتهم بما يخدم لبنان" .