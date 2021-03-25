لبنان

تعليق الصلاة في مسجد الحازمية - الضنية بسبب كورونا

Lebanon 24
25-03-2021 | 20:32
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أعلن رئيس بلدية بقرصونا - الضنية وإمام مسجد الحازمية - الضنية أنه نظراً لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلدة الحازمية والبلدات المجاورة، فقد تم تعليق الصلاة في المسجد يوم غد الجمعة ٢٦/٣/٢٠٢١ إلى حين آخر.
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مسجد

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