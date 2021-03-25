12
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
12
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تعليق الصلاة في مسجد الحازمية - الضنية بسبب كورونا
Lebanon 24
25-03-2021
|
20:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس بلدية بقرصونا - الضنية وإمام مسجد الحازمية - الضنية أنه نظراً لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلدة الحازمية والبلدات المجاورة، فقد تم تعليق الصلاة في المسجد يوم غد الجمعة ٢٦/٣/٢٠٢١ إلى حين آخر.
مواضيع ذات صلة
بسبب كورونا.. السعودية تغلق 12 مسجدا
Lebanon 24
بسبب كورونا.. السعودية تغلق 12 مسجدا
26/03/2021 02:48:06
26/03/2021 02:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث صيحة في عصر جائحة كورونا... كمامات للأنف أثناء تناول الطعام!
Lebanon 24
أحدث صيحة في عصر جائحة كورونا... كمامات للأنف أثناء تناول الطعام!
26/03/2021 02:48:06
26/03/2021 02:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابتها بكورونا...ريما عساف تلفت بتأثر إلى "تفاصيل حلوة بتعمل فرق"
Lebanon 24
بعد إصابتها بكورونا...ريما عساف تلفت بتأثر إلى "تفاصيل حلوة بتعمل فرق"
26/03/2021 02:48:06
26/03/2021 02:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سلالة جديدة من كورونا "مزدوجة التحور" وتتحايل على الجهاز المناعي!
Lebanon 24
سلالة جديدة من كورونا "مزدوجة التحور" وتتحايل على الجهاز المناعي!
26/03/2021 02:48:06
26/03/2021 02:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مسجد
كورونا
تابع
الأكثر قراءة
بعد الفاتورة المليونية.. هذا ما كشفه المطعم (صورة)
Lebanon 24
بعد الفاتورة المليونية.. هذا ما كشفه المطعم (صورة)
08:00 | 2021-03-25
25/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ خطاب الحريري "القاسي" من بعبدا ينكشف
Lebanon 24
سرّ خطاب الحريري "القاسي" من بعبدا ينكشف
08:30 | 2021-03-25
25/03/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار الطوفانية مستمرة.. وموجة قطبية نحو لبنان !؟
Lebanon 24
الأمطار الطوفانية مستمرة.. وموجة قطبية نحو لبنان !؟
08:47 | 2021-03-25
25/03/2021 08:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:12 | 2021-03-25
25/03/2021 09:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران عاد إلى "عادته القديمة"
Lebanon 24
جبران عاد إلى "عادته القديمة"
08:15 | 2021-03-25
25/03/2021 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:25 | 2021-03-26
كاسحة دبلوماسية لإبعاد الكارثة عن لبنان
00:45 | 2021-03-26
عون المرتبك يبحث عن مخرج من مأزقه
00:37 | 2021-03-26
تظاهرة إلى بعبدا غداً
00:24 | 2021-03-26
حركة دبلوماسية باتجاه بعبدا
00:10 | 2021-03-26
دعوات الإقفال التام لستة أشهر ظاهرها صحي وباطنها سياسي
00:02 | 2021-03-26
علوش لـ"الأنباء": الجرّة مكسورة أساساً بين بعبدا وبيت الوسط
فيديو
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
Lebanon 24
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
21:00 | 2021-03-25
26/03/2021 02:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
16:35 | 2021-03-25
26/03/2021 02:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مصرع بطل العالم بالـ MMA.. شقيقه ينتقم من القاتل وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
بعد مصرع بطل العالم بالـ MMA.. شقيقه ينتقم من القاتل وفيديو يوثق ما حصل
15:00 | 2021-03-25
26/03/2021 02:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact