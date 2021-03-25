لبنان

حالتا وفاة في مستشفى الحريري جراء كورونا و53 حالة حرجة

Lebanon 24
25-03-2021 | 20:50
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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بتسجيل حالتي وفاة داخل المستشفى و53 حالة حرجة.

وأشار الى أن مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل للراغبين كافة بالاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا، من خلال الاتصال على الرقم 01832070 أو على رقم الواتساب 70056182.

- عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 : 174.

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 471 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 113.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 26.

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1051 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.

- حالات وفاة: 2.
المصدر: الوكالة الوطنية
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