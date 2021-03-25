وزير خارجية كندا يتصل بوهبة...هذا ما دار خلال الاتصال

تلقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية كندا مارك غارنو للتأكيد على عمق الصداقة والتعاون الدائم بين البلدين ووقوف كندا الثابت الى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها.وفي اطار استعراض الوزيرين للعلاقات الثنائية الممتازة بين لبنان وكندا وسبل العمل على تعزيزها وتقويتها تطرق الوزير الكندي الى اهمية تأليف حكومة لبنانية في اسرع وقت ممكن وان تعمل تلك الحكومة بفعالية على تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب اللبناني، كما أشار الى اهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها العام المقبل من دون تأخير أو تأجيل تحت أي عذر كان.وشدد الوزير غارنو على أهمية السير بالتحقيقات القضائية في تفجير مرفأ بيروت بصورة فعالة ومستقلة وغير منحازة بالإضافة إلى ضرورة التحقيق في جريمة اغتيال لقمان سليم وتحقيق العدالة بشأنها.وشكر الوزير الكندي لبنان على المواقف التي اتخذتها الحكومة اللبنانية مؤخرا في المحافل الدولية بشأن حرية الاعلام، وكذلك منع التوقيف التعسفي بين الدول، والموافقة على تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام.واتفق الوزيران وهبه وغارنو على إبقاء التواصل بينهما، وعلى إمكانية اللقاء قريبًا لبحث كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك.