لبنان

الدانمارك ترغب بالإسهام في الجهود الدولية لدعم وزارة التربية

Lebanon 24
25-03-2021 | 21:19
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مع سفيرة الدانمارك لدى لبنان ميريتي يول، واطلع منها على رغبة بلادها بالإسهام في الجهود الدولية لدعم وزارة التربية، وتسهيل إيصال التعليم إلى جميع الموجودين في لبنان.

وشرح الوزير المجذوب حاجات التربية والبرامج الموضوعة لتنفيذ التعليم المدمج، ورسالة الوزارة في تأمين التعليم لجميع المقيمين من لبنانيين ولاجئين ونازحين. وتوجه بالشكر من الجانب الدانماركي مرحبا بعزمه على مساعدة الجهود التربوية اللبنانية الهادفة إلى إنقاذ العام الدراسي والشهادة الرسمية اللبنانية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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