سفارة اليونان أضاءت متحف سرسق بمناسبة العيد الوطني اليوناني

احتفلت سفارة اليونان في لبنان بمناسبة العيد الوطني اليوناني، باضاءة مبنى متحف سرسق بألوان العلم اليوناني الأزرق والابيض، بحضور سفيرة اليونان اكاترينا فوتولاكي وأركان السفارة.



فوتولاكي

وألقت السفيرة فوتولاكي كلمة قالت فيها: "متحف سرسق تعرض لأضرار كبيرة جدا نتيجة لانفجار مرفأ بيروت، وهناك صعوبات كثيرة لاعادة احيائه، هذا المتحف هو رمز إرادة لبنان للبقاء وإلسعي لتحقيق مثله العليا. والشبه كبير جدا بين لبنان واليونان، والروح نفسها هي التي دفعت اليونانيين وعبر التاريخ للتواصل الإنساني وعبر القيم المشتركة مع الشعب اللبناني".