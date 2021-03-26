لبنان

علوش لـ"الأنباء": الجرّة مكسورة أساساً بين بعبدا وبيت الوسط

Lebanon 24
26-03-2021 | 00:02
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رأى نائب رئيس تيار "المستقبل" النائب السابق د. مصطفى علوش، أن "موقف الرئيس الحريري من بعبدا، لم يكن عالي النبرة، بقدر ما كان تعبيرا عن نفاد صبره بعد مائة يوم من الانتظار والتريث، وبعد حفلات طويلة من الكذب بإدارة الفريق الرئاسي، علما، ان في المرحلة الأخيرة، وبالرغم من الموقف التصعيدي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، إلا ان الرئيس الحريري كان على يقين بأن حكومة الاختصاصيين المستقلة ستبصر النور ودون ثلث معطل، خصوصا انه كان على توافق مع رئيس الجمهورية حول تدوير الزوايا في موضوع الأسماء، لكن ما تبين من خلال الرسالة الإهانة التي وجهها عون للحريري، ان الفريق الرئاسي اختار التماهي مع السيد نصرالله والتعليمات الإيرانية بعدم تشكيل حكومة، وترك البلاد لمصيرها".
ولفت علوش في تصريح لـ "الأنباء" إلى أن الجرة مكسورة أساسا بين بعبدا وبيت الوسط، لكن المشكلة الأكبر، هي ان أيا من الطرفين لا يستطيع إلغاء الآخر، أو على الأقل إزاحته لتمرير تطلعاته وما يطمح إليه، فلا الرئيس عون يستطيع إلغاء تكليف الرئيس سعد الحريري، ولا الأخير يستطيع انتزاع مرسوم التشكيل من الرئيس عون، وعليه تبقى الحكومة العتيدة عالقة بين مطرقتين دستوريتين بانتظار الحل الميمون".
المصدر: الانباء الكويتية
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