لبنان

دعوات الإقفال التام لستة أشهر ظاهرها صحي وباطنها سياسي

Lebanon 24
26-03-2021 | 00:10
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أكدت معلومات "الأنباء" أنه "سيكون على طاولة المجلس الذي يرأس عون اجتماعاته توصية بالعودة الى الإقفال العام بوجه كورونا لمدة ستة أشهر متواصلة بحسب توصية اللجنة المختصة".

ويبدو ان لخطوة الاقفال خلفية سياسية، اساسها التحسب للتظاهرات الجاري التحضير لها، كما لتبرير غياب الرئيس عون، عن حضور قداس الفصح في بكركي الأول من ابريل، كما غاب عن قداس عيد مار مارون، وهما المناسبتان اللتان يشارك فيهما رئيس الجمهورية عادة!
المصدر: الانباء الكويتية
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