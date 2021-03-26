حركة دبلوماسية باتجاه بعبدا

قالت مصادر سياسية متابعة عبر "الأنباء" الكويتية أن "الحراك الديبلوماسي الذي انطلق بداية، مع الدعوات التي وجهها الرئيس ميشال عون الى سفراء عرب وأوروبيين، ليس بعيدا عن حضور الملف اللبناني في القمة الافتراضية لقادة دول الاتحاد الاوروبي امس، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".