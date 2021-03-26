لبنان

تظاهرة إلى بعبدا غداً

Lebanon 24
26-03-2021 | 00:37
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دعت مجموعات الحراك الشعبي الى تظاهرة باتجاه القصر الجمهوري غدا السبت، وذلك للمطالبة بحكومــة انتقاليــــة او الرحيل.
المصدر: الانباء الكويتية
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