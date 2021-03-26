12
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحريري نأى بنفسه عن التساجل مع عون
Lebanon 24
26-03-2021
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الشرق الاوسط" ان الرئيس المكلف سعد الحريري قرر بالنأي بنفسه عن الدخول في سجال مع رئيس الجمهورية.
ونقلت عن مصادر ديبلوماسية غربية ان الحريري متمسك بالمبادرة الفرنسية على قاعدة عدم تفريطه مهما كلف الأمر بالمعادلة الذهبية التي تشكّل الإطار العام لخريطة الطريق الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون ووافقت عليها القيادات التي التقاها في قصر الصنوبر وتقوم على الجمع بين تشكيل حكومة من 18 وزيراً من اختصاصيين ومستقلين من غير المحازبين ولا الثلث الضامن أو «المعطل» لأي طرف.
وتابعت أن الحريري أبدى مرونة كعادته في اجتماعه الأخير بعون، متجاوزاً ما ألحقه به من إساءة شخصية عندما اقترح عليه إعادة النظر في توزيع الحقائب وأيضاً في بعض الأسماء، وأن لا مشكلة في الوصول إلى تسوية للخلاف حول وزارة الداخلية.
وقالت إن الحريري أبلغ أكثر من سفير عربي وأجنبي أنه لم يلقَ أي تجاوب من عون الذي رفض أن يحيد عن مطالبته بالثلث المعطل، وأكدت أن الرئيس المكلّف صامد على موقفه ولن يشكّل حكومة فيها الثلث لأي طرف لأن مجرد موافقته على توزيعة حكومية فيها الثلث تعني أنها ستولد معطّلة وستكون خاضعة للابتزاز من هذا الطرف أو ذاك، كما كان يحصل في السابق.
كما نقلت عن الحريري قوله إن أي خروج عن الإطار العام للمبادرة الفرنسية بدءاً بتشكيل حكومة فيها الثلث المعطّل سيلقى رفضاً من اللبنانيين، فيما نسعى لأن نستعيد ثقتهم بالدولة ومن خلالهم نتوجّه إلى المجتمع الدولي طلباً للمساعدة، شرط أن نلتزم بالمواصفات الفرنسية لتحقيق الرزمة المطلوبة من الإصلاحات.
ولفتت المصادر نقلاً عن الحريري بأن مجرد تشكيل حكومة تكون بمثابة نسخة ولو «منقّحة» عن الحكومات السابقة لن تُحدث صدمة إيجابية يمكن توظيفها مع معاودة الاهتمام العربي والدولي بلبنان كرد فعل على الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت.
تابع
الأكثر قراءة
خبير اقتصادي يكشف: أمران سيخفضان سعر صرف الدولار إلى أقل من 7 آلاف
Lebanon 24
خبير اقتصادي يكشف: أمران سيخفضان سعر صرف الدولار إلى أقل من 7 آلاف
10:00 | 2021-03-25
25/03/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة سورية تتعرض لأزمة قلبية في بيروت.. وهذه حالتها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سورية تتعرض لأزمة قلبية في بيروت.. وهذه حالتها (فيديو)
10:30 | 2021-03-25
25/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
23:00 | 2021-03-25
25/03/2021 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار ضخم في أحد البيوت في بعلبك (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ضخم في أحد البيوت في بعلبك (فيديو)
20:11 | 2021-03-25
25/03/2021 08:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
16:35 | 2021-03-25
25/03/2021 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:30 | 2021-03-26
الراعي باق والحملة عليه "معروفة الاسباب"
09:24 | 2021-03-26
مع اقتراب الفصح وارتفاع اصابات كورونا.. طبيب لبناني يدعو إلى هذه الخطوة
09:05 | 2021-03-26
هذا جديد اجراءات الشحن المباشر من لبنان الى الولايات المتحدة
09:00 | 2021-03-26
اللبنانيون على خطوط نار توترات الأحزاب!
08:34 | 2021-03-26
بعد اشهر على انفجار المرفأ... لقطات موجعة توثق الفاجعة
08:30 | 2021-03-26
عقوبات أميركية جديدة.. وهذه الجهة مستهدفة
فيديو
مايا دياب تتصدر التراند في "الكعب العالي" ونصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب تتصدر التراند في "الكعب العالي" ونصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى (فيديو)
06:00 | 2021-03-26
26/03/2021 09:33:50
Lebanon 24
Lebanon 24
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
Lebanon 24
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
21:00 | 2021-03-25
26/03/2021 09:33:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
16:35 | 2021-03-25
26/03/2021 09:33:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact