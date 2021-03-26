لبنان

لقاء لافت في دارة هذا السفير

Lebanon 24
26-03-2021 | 06:34
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كتبت "الانباء": برز اللقاء الدبلوماسي في منزل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لسفراء الدول الصديقة للبنان للتباحث في كيفية مساعدة لبنان لاخراجه من أزماته. وقد حملت هذه الحركة دلالات واضحة عبرت عنها تصريحات السفراء بضرورة "وضع الخلافات جانباً" والذهاب الى تشكيل حكومة مستقلة تأخذ على عاتقها الإصلاحات وإنقاذ الوضع الاقتصادي وإعادة إعمار البلد، وهو ما انفك يدعو إليه جنبلاط دون أن يستدرك المعنيون بعد ضرورة وحتمية التسوية، التي عاد وتحدث عنها كل بطريقته وبوضوح السفراء المهتمون.

 

مصادر سياسية رأت أن "لا مصلحة دولية في أن تفلت الأمور في لبنان"، معتبرة أن الحراك الدبلوماسي مردّه إلى أن هناك استعجالاً فرنسيًا لتشكيل الحكومة لقطع الطريق على إعادة تفعيل الحكومة المستقيلة التي يرفض المجتمع الدولي التعامل معها.

المصدر: الأنباء
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