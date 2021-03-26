لبنان

مصادر التيار الوطني الحر: "خيّطوا بغير هالمسلة"

Lebanon 24
26-03-2021 | 06:37
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نقلت" الانباء" عن مصادر التيار الوطني الحر قولها" ان الحراك الدبلوماسي الحاصل إعتراف دولي بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لإنقاذ لبنان"، وتوقعت أن تظهر نتائجه في الأيام القليلة المقبلة، ودعت "الذين يحاولون لي ذراع الرئيس عون، بأن يخيطوا بغير هذه المسلة"، مجددة القول إن "عون يتصرف وفق الدستور الذي يمنحه حق المشاركة في إختيار الوزراء والإعتراض على الأسماء التي لا يراها مناسبة".
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