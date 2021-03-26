خوري يرد على عطالله: البطريرك دافع في لقائه مع الحريري عن حقوق كل اللبنانيين

ردّ مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري الوزير السابق غطاس خوري على عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، مؤكداً أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تحدث في لقائه مع الرئيس الحريري الليلة "عن حقوق كل اللبنانيين". وأضاف أنه كان حاضراً في الاجتماع وأن عطالله ربما استند في ما قاله" الى الملائكة أو ..التنصّت".وكان عطالله قال أن معلوماته "تفيد أن البطريرك الماروني شدّد في لقائه مع الرئيس المكلف على "حقوق المسيحيين ..وطابشة ..وأبلغه موقفاً حازماً في هذا الصدد ".