لبنان

خوري يرد على عطالله: البطريرك دافع في لقائه مع الحريري عن حقوق كل اللبنانيين

Lebanon 24
26-03-2021 | 06:47
A-
A+
Doc-P-806843-637523381250690284.jpg
Doc-P-806843-637523381250690284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردّ مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري الوزير السابق غطاس خوري على عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، مؤكداً أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تحدث في لقائه مع الرئيس الحريري الليلة "عن حقوق كل اللبنانيين". وأضاف أنه كان حاضراً في الاجتماع وأن عطالله ربما استند في ما قاله" الى الملائكة أو ..التنصّت".
وكان عطالله قال أن معلوماته "تفيد أن البطريرك الماروني شدّد في لقائه مع الرئيس المكلف على "حقوق المسيحيين ..وطابشة ..وأبلغه موقفاً حازماً في هذا الصدد ".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2021-03-26
09:24 | 2021-03-26
09:05 | 2021-03-26
09:00 | 2021-03-26
08:34 | 2021-03-26
08:30 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website