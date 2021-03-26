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لبنان
موظفو MEA والمطار يتلقون لقاح كورونا.. وهذه كل التفاصيل
Lebanon 24
26-03-2021
|
07:28
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صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
"تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن البدء بحملة التلقيح ضد COVID-19 مجاناً لموظفي الشركة والشركات التابعة، والعاملين في الطيران المدني ومطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 آذار 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مركز التلقيح المعتمد في مبنى الادارة العامة لشركة طيران الشرق الاوسط MEA Covid19 Vaccination Center .
سيتم إطلاق هذه الحملة برعاية وحضور معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن و معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار.
وقد اختارت الشركة لقاح Sputnik V الذي ستزودها به شركة فارمالاين Pharmaline التي قررت بدورها أن تكون طيران الشرق الاوسط أول شركة في القطاع الخاص تتسلم اللقاح و تبدأ عملية التلقيح ضد COVID-19".
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