موظفو MEA والمطار يتلقون لقاح كورونا.. وهذه كل التفاصيل

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

"تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن البدء بحملة التلقيح ضد COVID-19 مجاناً لموظفي الشركة والشركات التابعة، والعاملين في الطيران المدني ومطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 آذار 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مركز التلقيح المعتمد في مبنى الادارة العامة لشركة طيران الشرق الاوسط MEA Covid19 Vaccination Center .سيتم إطلاق هذه الحملة برعاية وحضور معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن و معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار.وقد اختارت الشركة لقاح Sputnik V الذي ستزودها به شركة فارمالاين Pharmaline التي قررت بدورها أن تكون طيران الشرق الاوسط أول شركة في القطاع الخاص تتسلم اللقاح و تبدأ عملية التلقيح ضد COVID-19".