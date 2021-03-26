لبنان

عقوبات أميركية جديدة.. وهذه الجهة مستهدفة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-03-2021 | 08:30
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أفادت معلومات ديبلوماسية ان الكلام الذي يتردد من ان موضوع العقوبات على شخصيات ومؤسسات لبنانية ليس على سلم اولويات ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن، غير دقيق، لان هذه الادارة بدأت تعد لاصدار حزمة عقوبات جديدة، استكمالا لما فعلته ادارة الرئيس السابق ترامب.

 

وتضيف المعلومات ان من بين من ستطالهم العقوبات الجديدة "مؤسسة  خاصة تثير جدلا منذ فترة".

 

وافادت المعلومات الديبلوماسية "ان عدة مراكز ابحاث اميركية قدمت  مقترحات للإدارة الأميركية الجديدة لتقوية سياسة الولايات المتحدة الخارجية في دول العالم. ومن بين هذه الاقتراحات عن لبنان ما قدمه مدير الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الدكتور ديفيد أديسنك والمستشار في مؤسسة الباحث جون هانا، اللذين اوصيا "بعدم التعامل  وتمويل حكومة تضم حزب الله أو تتأثر به بشكل مباشر، اضافة الى تصعيد الضغط على حزب الله بغض النظر عن أزمة لبنان المالية أو أي مبادرة دبلوماسية إقليمية، وصياغة عقوبات أميركية، سواء كانت مرتبطة بحزب الله أو تستهدف أعضاء آخرين من الطبقة السياسية في ظلها تحت (قانون ماغنيتسكي).

المصدر: لبنان 24

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