تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو للدقائق التي تلت انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الفائت، قيل إنّه يُنشر للمرة الأولى.

ويوثق الفيديو حال الدمار والهلع التي سادت المنطقة، وعمليات الاغاثة التي جرت.

بعد اشهر على انفجار المرفأ: لقطات موجعة توثق الفاجعة pic.twitter.com/ZX3fS1cAd3 — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 26, 2021

وأسفر الانفجار عن استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 شخص، ودفع بالاقتصاد اللبناني إلى وضع أسوأ حتى من الذي كان عليه في الآونة الأخيرة.