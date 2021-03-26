بعد اشهر على انفجار المرفأ... لقطات موجعة توثق الفاجعة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو للدقائق التي تلت انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الفائت، قيل إنّه يُنشر للمرة الأولى.
ويوثق الفيديو حال الدمار والهلع التي سادت المنطقة، وعمليات الاغاثة التي جرت.
وأسفر الانفجار عن استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 شخص، ودفع بالاقتصاد اللبناني إلى وضع أسوأ حتى من الذي كان عليه في الآونة الأخيرة.
يُذكر أنّ باحثين من المعهد الوطني للتكنولوجيا في الهند (روركلا)، وجامعة «هوكايدو» في اليابان، قاموا بقياس الاضطرابات الكهربائية في طبقة الأيونوسفير (الغلاف الأيوني يبدأ من ارتفاع 50 كيلومتراً، ويمتد إلى الفضاء على بعد مئات الكيلومترات) التي نجمت عن الانفجار، ووجدوا أن تأثير الانفجار كان مشابهاً لتأثير العديد من الانفجارات البركانية، وأنه أحدث اضطراباً في الإلكترونات في أعلى الغلاف الجوي للأرض، ما أسفر عن حدوث اضطرابات في سرعة وصول إشارات الأقمار الاصطناعية الخاصة بنظام تحديد المواقع الجغرافية (GPS) في حينها.