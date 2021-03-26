لبنان

مع اقتراب الفصح وارتفاع اصابات كورونا.. طبيب لبناني يدعو إلى هذه الخطوة

Lebanon 24
26-03-2021 | 09:24
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لاحظ المدير الطبي في مستشفى اوتيل ديو، العضو في لجنة الكورونا الدكتور جورج دبر ان عدد الحالات الايجابية لحالات الاصابة بفيروس انخفض منذ الاقفال العام وهذا أمر جيّد، داعياً الى ضرورة عدم العودة الى ارتفاع اعداد الاصابات، "لكنّ المفارقة أن نسبة الإصابات تتفاوت بين المناطق". واشار الدكتور دبر  الى أنّ "نسبة اصابات كبيرة تُسجل في بعلبك وعاليه." 
وامل دبر عبر صوت لبنان 100.3-100.5 الا يتكرر ما حصل في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، حيث ادت نسبة التخالط الكبير الى ارتفاع كبير في الاصابات، ورأى ان إغلاق 3 أيام هو لمنع التجمعات داخل المنازل في فترة عيد الفصح. 
وقال: "المشكلة الآن هي في الاكتظاظ الكبير في غرف العناية الفائقة وبحسب وزارة الصحة فـ85% من هذه الأسرّة في المستشفيات هي شاغرة لذلك نعمل لعدم زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا". واشار دبر الى ان "هناك نقصاً بالمستلزمات الطبية في لبنان والحاجة الى الأوكسيجين زادت في الآونة الأخيرة، والمعامل اللبنانية كانت تؤمن هذه المادة بحيث كانت تنتجها في لبنان وسوريا، الى أن استولت الدولة الأخيرة على المادّة بسبب أزمة لديها ومنعت إخراجها من أراضيها بحيث يتم الإعتماد على الإستيراد في هذه المرحلة". 
 
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