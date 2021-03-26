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لبنان
طريق ضهر البيدر سالكة.. والرؤية سيّئة! (صورة)
Lebanon 24
26-03-2021
|
09:52
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أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة حالياً أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات والرؤية سيئة.
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