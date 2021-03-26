لبنان

طريق ضهر البيدر سالكة.. والرؤية سيّئة! (صورة)

Lebanon 24
26-03-2021 | 09:52
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أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة حالياً أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات والرؤية سيئة. 
 
 
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التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام جميع المركبات
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