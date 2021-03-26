تخوف من موجة ثالثة لكورونا خلال الأعياد.. واتجاه لحظر تجول!

أعرب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في حديث الى "صوت كل لبنان" عن "تخوفه من موجة ثالثة في خلال موسم الأعياد"، مؤكدا "توصيات لجنة كورونا لجهة فرض إقفال عام وحظر تجول خلال فترة الأعياد لتفادي تكرار سيناريو الميلاد ورأس السنة.

ورأى أن "قرار الاقفال الأخير لم يحقق الأهداف المحددة له لعدم التزام المواطنين في عدد من المحافظات الإجراءات".

وأوضح خوري أن "الأرقام لا تزال منخفضة والمشكلة في استيراد اللقاح المفقود عالميا ولبنان يترقب وصول دفعات اضافية من اللقاحات في الشهرين المقبلين ليطال التلقيح شريحة أكثر من المواطنين"، لكنه جزم بان "لا خلاص قبل عام ونصف على الأقل".