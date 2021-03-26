بعدما أضاء "لبنان 24" على التجاوزات.. الجيش والقوى الامنية يتحركان

على اثر اضاءة "لبنان 24" قبل يومين على موضوع "السمسرات التي تجري مداخل مركز المعاينة الميكانيكية في الشمال، شهدت مداخل "مراكز النافعة" ومخارجها منذ صباح اليوم تواجدا لعناصر من الجيش، تقوم بمراقبة نقاط الدخول من دون التدخل بأي اجراء تقني، في ظل وجود عناصر قوى الامن الداخلي في نقاطها المعتادة عند المداخل بشكل طبيعي.

وافاد المواطنون ان سمسرات الدخول الى مركز المعاينة الميكانيكية قد توقفت اليوم، حيث ان كل شخص يدخل وفقاً لدوره، متمنين على الجيش والقوى الامنية الاستمرار بتطبيق القانون بالمساواة والعدل بين جميع المواطنين.