لبنان

سرقا أكثر من 35 غطاء صرف صحّي من صور وجوارها... وهذا مصيرهما

Lebanon 24
26-03-2021 | 11:05
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صدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سرقة طالت أغطية الصرف الصحي (الريغار) عن الطرقات العامة، والتي تنفذها عصابات مجهولة تعرض السلامة المرورية للخطر.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلت الى تحديد هوية متورطين في هذه العمليات، وهما:

خ. ح. (مواليد عام 2001، لبناني)
ع. د. (مواليد عام 1986، سوري)
بتاريخ 24-3-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، نفذت شعبة المعلومات عملية متزامنة، تمكنت خلالها من توقيف الأول في محلة مفرق العباسية، والثاني في محلة أنصار على متن فان نوع "تويوتا" لون ابيض يحمل لوحات مزورة ويحتوي على كمية من الخردة، تم ضبطه. بتفتيشهما ضبط بحوزة الأول: /5/ أغطية صرف صحي وقطع نوافذ المنيوم.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بتنفيذه أكثر من /35/ عملية سرقة أغطية صرف صحي بأحجام مختلفة من صور وجوارها، وأنه كان يقوم ببيعها للثاني الذي اعترف بشراء الريغارات من الأول، ومن بينها ريغار وزنه /100/ كلغ، وهو بدوره يقوم ببيعها لإحدى بور الخردة في المنطقة على متن الفان الذي تم ضبطه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
 
 
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