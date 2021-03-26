كنعان سلم رئيس المجلس الدستوري تصريحا عن امواله المنقولة وغير المنقولة

زار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان المجلس الدستوري، وسلم رئيسه طنوس مشلب، تصريحا عن امواله المنقولة وغير المنقولة، عملا بقانون التصريح عن الذمة المالية ومعاقبة الاثراء غير المشروع.