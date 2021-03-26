لبنان

كنعان سلم رئيس المجلس الدستوري تصريحا عن امواله المنقولة وغير المنقولة

Lebanon 24
26-03-2021 | 11:25
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زار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان المجلس الدستوري، وسلم رئيسه طنوس مشلب، تصريحا عن امواله المنقولة وغير المنقولة، عملا بقانون التصريح عن الذمة المالية ومعاقبة الاثراء غير المشروع.
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ابراهيم كنعان

المجلس الدستوري

تصريح عن أموال

طنوس مشلب

الاثراء غير المشروع

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