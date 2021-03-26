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لبنان
كنعان سلم رئيس المجلس الدستوري تصريحا عن امواله المنقولة وغير المنقولة
Lebanon 24
26-03-2021
|
11:25
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زار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان المجلس الدستوري، وسلم رئيسه طنوس مشلب، تصريحا عن امواله المنقولة وغير المنقولة، عملا بقانون التصريح عن الذمة المالية ومعاقبة الاثراء غير المشروع.
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