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لبنان
المهندس طارق ابراهيم ينضم إلى كبار "روّاد من لبنان"
Lebanon 24
26-03-2021
|
12:29
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اختير المهندس المعماري اللبناني طارق وسيم ابراهيم ليكون ضمن كتاب "رواد من لبنان" للعام 2021 الذي يضم عددا من الشخصيات اللبنانية والعربية والعالمية الرائدة في مجالات مهنية واجتماعية لمعت في قطاعات مختلفة تم انتقاؤها من قبل لجنة "رواد من لبنان" التأسيسية، ومنها السيدة فيروز والملكة رانيا العبدلله وأمين معلوف وأمل علم الدين كلوني وزياد الرحباني وريا أبي راشد والممثلة العالمية ماريستا تومي.
وأصبح هذا الكتاب السنوي موسوعة تسلط الضوء على سير ومسيرات الرواد الحافلة بالنجاحات، وقد عنونت اللجنة مسيرة ابراهيم بـ"المهندس طارق ابراهيم يبحر في الماضي ليعيد التاريخ إلى بعض أزمنته وأمكنته"، أرفقتها مع صورة رسمت له بالأسود والأبيض تعكس شخصيته.
وتعتمد لجنة "رواد من لبنان" التأسيسية على عدد من المعايير في اختيارها للرواد المبدعين، وهي "أن يكون مبدعا في مجاله ملهما للآخرين، أن يحقق انجازا غير مسبوق، أن يحمل عمله رسالة إنسانية ويترك بصمة على المستويين المحلي والدولي، أن يمتلك روح التحدي ويتمكن من تجاوز العقبات التي وقفت في طريقه".
وعن اختياره رائدا من "رواد من لبنان"، يقول ابراهيم: "رغم صغر سني، أفتخر أن يكتب اسمي بين كل هذه الشخصيات الكبيرة والمهمة التي ترعرعت على انجازاتها والتي لطالما كانت قدوة لي. كما أعتز أن أكون جزءا من هذه الموسوعة التي هدفها أن تكون مرجعا للرواد في المستقبل".
يذكر أن ابراهيم سبق أن لقب بـ"Vogue Architect" وصنفت أعماله ضمن خانة "Future Classics" من قبل المجلة العالمية الأولى في فن العمارة الفاخرة "Abode 2". كما حاز على جائزة "التمييز بالعمارة" في "German Design Award" الإلمانية العالمية في فرانكفورت والجائزة الذهبية عن فئة العمارة في "Muse Award" التابعة لـ"International Association of Awards" والجائزة البرونزية في "A'Design Award & Competition" الإيطالية العالمية في كومو- ميلانو عن فئة "هندسة العمارة" وجائزة "كوتينوس" العالمية التي أُطلقت للمرة الأولى في الشرق الأوسط عن فئة "التميز في مجال الفن المعماري لعام 2018" برعاية المنظمة الخيرية العالمية التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة "ساند" العالمية، وذلك تقديرا لتفوقه وإبداعه المتواصل في مجال الفن المعماري والهندسي.
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