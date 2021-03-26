تغريدة لافتة لمسؤول إيراني عن الواقع السياسي في لبنان... ماذا قال؟

نشر كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان تغريدة عبر حسابه على "تويتر" عن الواقع السياسي في لبنان، قال فيها: "تنتهج الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة، وهي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان. لاشك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي. تدعم إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي.

تنتهج ال US وفرنسا و السعودية سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة،وهي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني و إضعاف لبنان.لاشك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي.تدعم إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي. pic.twitter.com/ife0qB7s2E — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) March 25, 2021