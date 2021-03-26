تغريدة لافتة لمسؤول إيراني عن الواقع السياسي في لبنان... ماذا قال؟

تنتهج ال US وفرنسا و السعودية سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة،وهي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني و إضعاف لبنان.لاشك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي.تدعم إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي. pic.twitter.com/ife0qB7s2E
— H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) March 25, 2021
تنتهج ال US وفرنسا و السعودية سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة،وهي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني و إضعاف لبنان.لاشك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي.تدعم إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي. pic.twitter.com/ife0qB7s2E