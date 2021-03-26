أرسلان: سنة على إقرار التدقيق الجنائي

غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، وكتب عبر حسابه على "تويتر" قائلا:

"سنة مرّت على إقرار حكومة الرئيس دياب للتدقيق الجنائي، ولا شيء حصل إلاّ الهروب والعرقلة للقرار.. و"تطفيش الشركة"ونحن مصرون أنّ لا حلّ إلاّ بالتدقيق الجنائي الذي سيكشف مصير أموال اللبنانيين وودائعهم؛إذا أردتم الإصلاح الحقيقي، فالبداية بقضاء مستقل وتدقيق جنائي لمؤسسات الدولة كافة".