الحريري بحث والسفير الروسي التطورات السياسية والأوضاع العامة

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في حضور الممثل الخاص للرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وبحث معه التطورات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.وكان الرئيس المكلف استقبل مطران الكويت والعراق للروم الارثوذكس غطاس هزيم.