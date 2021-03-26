انتداب قاضيَيْن متدرجَيْن لمساعدة المحقّق العدلي بجريمة انفجار المرفأ

انتدب مجلس القضاء الأعلى قاضيين متدرجين من معهد الدروس القضائية لمساعدة المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بناء على كتاب وجهته وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم الى المجلس في هذا السياق بعد طلب من المحقق العدلي.

وبناء عليه، يصبح عدد القضاة المتدرجين المنتدبين لمساعدة القاضي البيطار اربعة من بينهم إثنان واكبا المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان في عمله.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق بين الأطراف المعنية كافة بمسار التحقيق في ملف شائك يتضمن الآف الصفحات.