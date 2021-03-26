عكر استقبلت وفداً من لجنة أهالي الشهداء: العمل على استكمال ملفات التعويضات

استكمالا لملف قضية شهداء انفجار مرفأ بيروت، استقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وفداً من لجنة أهالي الشهداء ضم السادة ماريانا فودوليان وريما الزاهد وإبراهيم حطيط وجورج بزجيان وثروت نورالدين وكيان طليس .الوزيرة عكر استمعت من اللجنة الى مستجدات القضية، وتم البحث في متابعة ملفات الشهداء بعد اعتبارهم شهداء الواجب في الجيش اللبناني وفقاً للقانون رقم 196 وضرورة استكمالها من أجل بدء إعطاء التقديمات والتعويضات من قبل وزارة المالية.واكدت الوزيرة عكر أن 48 ملفاً تم الانتهاء منها وقد أرسلت الى وزارة المالية التي تعمل بدورها على البت بها وإحالتها للتنفيذ بالسرعة القصوى، على أن يتم إرسال 8 ملفات جديدة مكتملة الإثنين المقبل لتصبح 56 ملفاً، وتم إبلاغ اللجنة أن 13 ملفاً من أصل 48 سيبدأ أصحابها قبض المعاشات قريباً على أن تستكمل عمليات توطين المعاشات للملفات المتبقية، إضافة الى أنه تم البت في مسألة التقديمات المتعلقة بالطبابة والمدارس.ولفتت الوزيرة عكر إلى أهمية عدم تضييع الوقت لأن هذه القضية وطنية وهي مسؤوليتنا جميعاً اتجاه ذوي الشهداء، شاكرة للجنة التعاون القائم مع الجيش والتواصل مع الأهالي للبت بالملفات واستكمال المعلومات والاستمارات المتعلقة بها في أسرع وقت ممكن.