لبنان

جريح باطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
26-03-2021 | 13:13
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تعرض المدعو "م.ن"، سوري الجنسية لاطلاق نار، من قبل مجهولين في محلة البحصاص - طرابلس، وتمت اصابته في رجله، وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة،

في حين قام احدى السيارات بنقل المصاب الى احدى مستشفيات المنطقة.
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اطلاق نار

طرابلس

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