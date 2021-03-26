جريح باطلاق نار في طرابلس

تعرض المدعو "م.ن"، سوري الجنسية لاطلاق نار، من قبل مجهولين في محلة البحصاص - طرابلس، وتمت اصابته في رجله، وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة،



في حين قام احدى السيارات بنقل المصاب الى احدى مستشفيات المنطقة.