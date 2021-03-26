14
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
يمنى بشير الجميّل في بكركي: مع طروحات سيدنا البطريرك لأن قرار بعبدا مخطوف
Lebanon 24
26-03-2021
|
15:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
زارت ظهر اليوم السيدة يمنى الجميّل زكار بكركي حيث اسقبلها والوفد المرافق غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. ونقلت لغبطته التأييد الكامل لطروحات البطريرك حول الحياد و المؤتمر الدولي، مؤكدة له أن مؤسسة بشير الجميّل وما لها من علاقات وثيقة بأوساط الطلاب و الشباب، ستعمل على نشر طروحات البطريرك الهادفة الى خلاص لبنان من المستنقع الذي هو فيه. وأكدت لغبطته أن بكركي بمواقفها الوطنية، لا تمثل فقط المسيحيين بل شريحة كبيرة من اللبنانيين ، خاصة في هذا الظرف العصيب الذي نشعر فيه أن قرار بعبدا الحرّ مخطوف.
وأكدت في تصريح لها بعد اللقاء، أننا جئنا نؤكد التزامنا بمواقف سيدنا البطريرك الوطنية ووضنا أنفسنا بتصرفه للخروج من الأزمة الوطنية التي نمر بها.مؤكدة، أن الذي يمشي بخط بكركي يكون بالتالي مؤيد لخط لبنان السيد الحر، و إن الهجوم الذي تعرضت له بكركي وسيدها مرفوض، واستفزّنا جميعاً.
وأضافت:"ما جرى في قصر بعبدا الاثنين الفائت استفزّ جميع اللبنانيين. وبصفتي إبنة رئيس استشهد وهو رئيس، ورغم أنني أعارض خيارات و سياسة العهد، فرئاسة الجمهورية بما تمثل، خط أحمر، لأن الرئيس ليس باش كاتب للبصم على ورقة التشكيل، كما و أن رئيس الحكومة ليس صندوق بريد. و ما حدا يتحجج بالدستور. لذا مطلوب حكومة الآن، فالشعب جائع وشبابنا يهاجرون والبلد ينهار. وحمّلت الرئيسين عون والحريري المسؤولية، مؤكدة أن أي تنازل إذا حصل يجب أن يكون لمصلحة الشعب اللبناني.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يسجل ارتفاعاً.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
09:00 | 2021-03-26
26/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
23:00 | 2021-03-25
25/03/2021 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار ضخم في أحد البيوت في بعلبك (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ضخم في أحد البيوت في بعلبك (فيديو)
20:11 | 2021-03-25
25/03/2021 08:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البيض ينخفض بعد مقاطعته.. هذا ثمن الكرتونة!
Lebanon 24
سعر البيض ينخفض بعد مقاطعته.. هذا ثمن الكرتونة!
07:00 | 2021-03-26
26/03/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات الإقفال التام لستة أشهر ظاهرها صحي وباطنها سياسي
Lebanon 24
دعوات الإقفال التام لستة أشهر ظاهرها صحي وباطنها سياسي
00:10 | 2021-03-26
26/03/2021 12:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:00 | 2021-03-26
القطاع الصحي "يترنّح"...هذه هي القصة الحقيقية لفقدان الأوكسيجين
16:59 | 2021-03-26
مبادرة لبنانية في الامم المتحدة... هذه تفاصيلها
16:53 | 2021-03-26
الأشغال المؤبدة لمتهمين بجريمة قتل في عين الحلوة
16:38 | 2021-03-26
فقد السيطرة على سيارته وهذا ما حصل (صور)
16:31 | 2021-03-26
أصحاب الصيدليات يلوحون بالإقفال ويناشدون وزير الصحة!
16:31 | 2021-03-26
في المنية... سرقة سيارة (صورة)
فيديو
وفاة شيرين المصرية المصابة بداء الفيل.. إليكم قصتها (فيديو)
Lebanon 24
وفاة شيرين المصرية المصابة بداء الفيل.. إليكم قصتها (فيديو)
10:30 | 2021-03-26
26/03/2021 17:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب تتصدر التراند في "الكعب العالي" ونصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب تتصدر التراند في "الكعب العالي" ونصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى (فيديو)
06:00 | 2021-03-26
26/03/2021 17:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
Lebanon 24
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
21:00 | 2021-03-25
26/03/2021 17:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact